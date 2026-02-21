  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Dans un immeuble neuf

Wohnquartier Dans un immeuble neuf

Aschkelon, Israel
von
$539,220
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33875
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Au centre agreable bel appartement bonne affaire en bon etat
Aschkelon, Israel
von
$460,845
Wohnviertel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Jerusalem, Israel
von
$2,19M
Wohnviertel Magnifique 2 pieces en rez de jardin jardin privatif de 50 m
Bat Yam, Israel
von
$815,100
Wohnviertel Une maison mitoyenne refait a neuf
Aschkelon, Israel
von
$752,400
Wohnviertel Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier recent du park la voici elle est pour vous
Chadera, Israel
von
$1,34M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Dans un immeuble neuf
Aschkelon, Israel
von
$539,220
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Wohnviertel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Wohnviertel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Wohnviertel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Wohnviertel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Wohnviertel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Jerusalem, Israel
von
$2,19M
Magnificent einstöckiges Haus 5 Stück als neu! Privater Eingang zur Straße, 4 Orientierungen, ca. 165m2 roh, riesiger sehr grüner Garten rund um das Haus, großes geräumiges Wohnzimmer, Amerikanische Küche investiert, sehr schöne Dienstleistungen, Master-Suite mit Ankleideraum und Bad, zwei B…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique 2 pieces comme neuf
Wohnviertel Magnifique 2 pieces comme neuf
Wohnviertel Magnifique 2 pieces comme neuf
Wohnviertel Magnifique 2 pieces comme neuf
Wohnviertel Magnifique 2 pieces comme neuf
Wohnviertel Magnifique 2 pieces comme neuf
Wohnviertel Magnifique 2 pieces comme neuf
Jerusalem, Israel
von
$1,568
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Wohnviertel Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Wohnviertel Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Wohnviertel Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Wohnviertel Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Alle anzeigen Wohnviertel Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Wohnviertel Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Aschdod, Israel
von
$467,115
Die einzige Residenz mit 2 Zimmern mit Balkon am Meer!!! Traumlage: vor dem Strand "Miami", wo sind alle Restaurants und Cafés in Mode. In der Nähe des Supermarktes "Victory", der Caterer "La Mamounia", der großen "Parc des Pirates", Transportmittel... Einzigartig in Ashdod, 2 Zimmer 52 m2 m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen