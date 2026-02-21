  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Magnifique 2 pieces meuble dans immeuble boutique

Wohnquartier Magnifique 2 pieces meuble dans immeuble boutique

Jerusalem, Israel
von
$1,818
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33863
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin
Tel-Aviv, Israel
von
$1,53M
Wohnviertel Appartements a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,25M
Wohnviertel Un appartement familial recent de 5 pieces au bord de la reserve naturelle sauvage dein hayam
Chadera, Israel
von
$874,665
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem residence
Jerusalem, Israel
von
$2,571
Wohnviertel Vivre jerusalem au sommet appartement de prestige avec vue panoramique jerusalem immonbilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$1,912
Sie sehen gerade
Wohnquartier Magnifique 2 pieces meuble dans immeuble boutique
Jerusalem, Israel
von
$1,818
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Place de parking a louer en centre ville agrippas
Wohnviertel Place de parking a louer en centre ville agrippas
Jerusalem, Israel
von
$172
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet tour prenium
Wohnviertel Projet tour prenium
Wohnviertel Projet tour prenium
Wohnviertel Projet tour prenium
Wohnviertel Projet tour prenium
Alle anzeigen Wohnviertel Projet tour prenium
Wohnviertel Projet tour prenium
Naharija, Israel
von
$589,380
TOWER PREMIUM PROJEKT Apartments 4 und 5 Zimmer Lieferung geplant für Juni 2027 Von 1.880.000 nis Sofortiges monatliches Einkommen aus Unterschrift Direktverkaufshersteller ohne Agenturgebühren
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$974,045
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen