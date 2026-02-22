  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Rez de jardin face mer avec piscine privee

Wohnquartier Rez de jardin face mer avec piscine privee

Aschkelon, Israel
von
$1,13M
;
8
ID: 33690
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

im Stadtviertel, in einem luxuriösen Gebäude mit Jacuzzi und Sauna Gartengrundstück von Innenarchitekt 5 Stück, Meerblick, privater Pool außergewöhnlich

Aschkelon, Israel
