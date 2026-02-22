Wohnquartier Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod

  1. Realting.com
$1,65M
ID: 33501
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Majestic 5 Zimmer verwandelt in 4 a Ashdod "Mar", hochstehendes, hohes Stockwerk, Meerblick und "Gan Hair". Residence "Le Deauville", mit 4 Aufzügen, gegenüber dem Theater und dem Rathaus, 5 Minuten zu Fuß vom Strand, 1 Minute von den Cafés, Restaurants von den Einkaufszentren, Transportmittel!!!!! Die beste Lage in der Stadt!

