Wohnquartier Un appartement familial lumineux a louer au coeur de mekor baruch jerusalem immobilier 026786595

Jerusalem, Israel
$4,389
5
ID: 33424
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Im Herzen des gesuchten Stadtteils Mekor Baruch von Jerusalem bietet diese geräumige Wohnung von 110 m2 eine komfortable und friedliche Wohnumgebung, ideal für eine Familie. Im 3. Stock mit Aufzug gelegen, genießt es eine schöne Helligkeit und eine ruhige Atmosphäre. Die Wohnung besteht aus 5 gut eingerichteten Zimmern, darunter eine Master-Suite, eine funktionale unabhängige Küche mit direktem Zugang zu einer angenehmen Terrasse von 8 m2, perfekt für tägliche Mahlzeiten. Die Räume sind großzügig und praktisch, in einem geeigneten Zustand, der eine sofortige Installation ermöglicht. Eine seltene Immobilie zu vermieten, kombinieren Oberfläche, Komfort und zentrale Lage. Rashi Street 109, Jerusalem Miete : 14000 Sofort verfügbar

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

