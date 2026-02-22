  1. Realting.com
Wohnquartier A vendre a ashdod veritable coup de fusil

Aschdod, Israel
$689,700
ID: 33672
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Verkauf in Ashdod : Echte Schrotflinte! 4 Zimmer-Wohnung – 128 m2 mit Balkon von 10 m2 bietet einen völlig unverbauten Blick auf den Park, ohne gegenüber. Das Apartment befindet sich in einer begehrten Residenz von 8 Etagen, mit 2 Aufzügen einschließlich eines Aufzugs von Shabbat, verfügt über Klimaanlage, Privatparkplatz und einen Eingang sofort verfügbar. Strategische Lage, in der Nähe aller Annehmlichkeiten. Preis angezeigt: 2 500 000 Ein seltener Fall auf dem Markt, unverzüglich zu beschlagnahmen.

Standort auf der Karte

Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
