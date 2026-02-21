  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Appartement 4 pieces quartier neve illan

Wohnquartier Appartement 4 pieces quartier neve illan

Aschkelon, Israel
von
$467,115
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33823
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$1,646
Wohnviertel Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$1,07M
Wohnviertel Calme verdoyant renove piscine possible
Ra’anana, Israel
von
$3,37M
Wohnviertel Avec terrasse calme grand spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$5,02M
Wohnviertel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,07M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement 4 pieces quartier neve illan
Aschkelon, Israel
von
$467,115
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme
Wohnviertel Superbe appartement renove avec des prestations haut de gamme
Jerusalem, Israel
von
$1,43M
Superb Wohnung, 4 Schlafzimmer + eine gemietete Einheit neben der Wohnung, Erlaubnis, einen Balkon aus dem Zimmer zu löschen, atemberaubende Aussicht
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$3,762
In einer ruhigen und grünen Umgebung von Ramat Sharet, entdecken Sie eine außergewöhnliche Duplex, wo Raum, Licht und Gelassenheit treffen. Dieses 146 m2 große Anwesen bietet ein großes Wohnzimmer mit Esszimmer, das auf zwei riesigen Terrassen von 70 m2 und 30 m2, mit Blick auf das Tal und d…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Alle anzeigen Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Jerusalem, Israel
von
$1,52M
Verkauf in Mekor Haim - am Anfang der Straße, Eine sehr geräumige Wohnung! Komplett renoviert. 4 Zimmer, 100 Quadratmeter Küche und Wohnzimmer von ca. 50 m2 + Balkon von ca. 10 m2. Aufzug, Parkplatz und Lager
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen