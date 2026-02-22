Wohnquartier Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Entdecken Sie diese charmante 2,5-Zimmer-Garten-Wohnung im 1. Stock eines authentischen arabischen Privathauses. Dieses einzigartige Anwesen bietet hohe Decken von etwa 4,5 Metern, wodurch eine geräumige und luftige Atmosphäre. Dieses Apartment verfügt über eine Fläche von ca. 82 m2, einen Balkon von 5 m2 und einen privaten Innenhof von 15 m2 und bietet eine perfekte Balance zwischen Innen- und Außenleben.
Im beliebten deutschen Kolonienviertel von Jerusalem gelegen, ist diese Gegend für ihre Ruhe, üppiges Grün und reiches historisches Erbe bekannt. Die Nachbarschaft zeichnet sich durch ihre eklektisch-arabische Architektur aus, die charakteristisch für die Konstruktionen aus dem späten 19. Jahrhundert von deutschen Christen der Templerbewegung ist.
Die Bewohner genießen eine ideale Nähe zu den wichtigsten kulturellen und Unterhaltungszentren von Jerusalem, darunter das luxuriöse Orient Hotel, das Khan Theatre, die Cinematheque, das Museum of Natural History und die dynamische Hatahana-Komplex. Darüber hinaus bietet ein neuer israelischer geplanter Bahnhof zu Fuß bequemen Zugang zu Zielen im ganzen Land.
Jerusalem, Israel
