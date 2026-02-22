Wohnquartier Appartement avec jardin dans le quartier de la colonie allemande

  1. Realting.com
Jerusalem, Israel
$1,49M
9
ID: 33599
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Entdecken Sie diese charmante 2,5-Zimmer-Garten-Wohnung im 1. Stock eines authentischen arabischen Privathauses. Dieses einzigartige Anwesen bietet hohe Decken von etwa 4,5 Metern, wodurch eine geräumige und luftige Atmosphäre. Dieses Apartment verfügt über eine Fläche von ca. 82 m2, einen Balkon von 5 m2 und einen privaten Innenhof von 15 m2 und bietet eine perfekte Balance zwischen Innen- und Außenleben. Im beliebten deutschen Kolonienviertel von Jerusalem gelegen, ist diese Gegend für ihre Ruhe, üppiges Grün und reiches historisches Erbe bekannt. Die Nachbarschaft zeichnet sich durch ihre eklektisch-arabische Architektur aus, die charakteristisch für die Konstruktionen aus dem späten 19. Jahrhundert von deutschen Christen der Templerbewegung ist. Die Bewohner genießen eine ideale Nähe zu den wichtigsten kulturellen und Unterhaltungszentren von Jerusalem, darunter das luxuriöse Orient Hotel, das Khan Theatre, die Cinematheque, das Museum of Natural History und die dynamische Hatahana-Komplex. Darüber hinaus bietet ein neuer israelischer geplanter Bahnhof zu Fuß bequemen Zugang zu Zielen im ganzen Land.

Jerusalem, Israel
