  2. Israel
  3. Naharija
  4. Wohnquartier Projet tour prenium

Naharija, Israel
$589,380
9
ID: 33741
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Nordbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Akko
  • Dorf
    Naharija

Über den Komplex

TOWER PREMIUM PROJEKT Apartments 4 und 5 Zimmer Lieferung geplant für Juni 2027 Von 1.880.000 nis Sofortiges monatliches Einkommen aus Unterschrift Direktverkaufshersteller ohne Agenturgebühren

Standort auf der Karte

Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
