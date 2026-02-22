Wohnquartier Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin

  1. Realting.com
Tel-Aviv, Israel
$1,53M
  Israel
    Israel
  Bezirk Tel-Aviv
    Bezirk Tel-Aviv
  Unterbezirk Tel Aviv
    Unterbezirk Tel Aviv
  Tel-Aviv
    Tel-Aviv

Zu verkaufen – Lev Hair, Tel Aviv – Simtat Laan Entdecken Sie dieses charmante Apartment im Herzen von Lev Ha Simtat Laan ist eine seltene Perle: eine kleine Wohngasse, diskret und friedlich, gesucht von Kenner. Ein paar Schritte von den großen lebhaften Straßen entfernt, bietet es absolute Ruhe, während Sie das Stadtleben genießen können. Die Nachbarschaft zeichnet sich durch ihre jüngsten und charmanten Gebäude, intime Cafés, Nähe Geschäfte, Grünflächen und eine ruhige familiäre Atmosphäre aus. Merkmale der Immobilie Modernes Gebäude im Jahr 2015 gebaut Wohnung 3 Zimmer als neu, sehr gut arrangiert Fläche von ca. 68 m2 + sonniger Balkon von 6 m2 1. Stock mit Aufzug Drei Orientierungen, sehr hell und gut belüftet Ruhige Umgebung, warme und harmonische Atmosphäre Mamad (safe room) Privatparkplatz in Tabou Privater Keller in Tabou – 2 m2 Darüber hinaus: Parkplatz für die Bewohner der Gasse reserviert, ein seltener Vorteil im Zentrum von Tel-Aviv Geforderter Preis: 4,890,000 Die gleiche Wohnung im 3. Stock ist auch zum Verkauf

Andere Komplexe
Wohnviertel Penthouse duplex a 2 ps du lac
Wohnviertel Penthouse duplex a 2 ps du lac
Wohnviertel Penthouse duplex a 2 ps du lac
Wohnviertel Penthouse duplex a 2 ps du lac
Wohnviertel Penthouse duplex a 2 ps du lac
Wohnviertel Penthouse duplex a 2 ps du lac
Aschkelon, Israel
von
$799,425
in einem kleinen Gebäude von 4 Etagen, einem Duplex-Penthouse von 138m2 Wohnfläche + 48m2 Terrasse, sehr schöne Fabrik, Keller und 2 Parkplätze
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Wohnviertel Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Jerusalem, Israel
von
$971,850
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Plain pieds pas proche parc et toutes commodites
Wohnviertel Plain pieds pas proche parc et toutes commodites
Wohnviertel Plain pieds pas proche parc et toutes commodites
Wohnviertel Plain pieds pas proche parc et toutes commodites
Wohnviertel Plain pieds pas proche parc et toutes commodites
Ra’anana, Israel
von
$1,72M
Sehr selten. Flachfuß. In der Nähe des Parks. 5 Zimmer mit Terrasse. Renovieren. Schöner Garten. Parkplatz. Sehr ruhig . Möglichkeit, 49 m2 zusätzlich zu bauen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
