  Wohnquartier Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer

Wohnquartier Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer

Aschdod, Israel
von
$1,25M
;
8
ID: 33504
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Penthouse a Ashdod hat einen tollen Meerblick. Strategische Lage. 5 Zimmer in 4 mit Keller und Privatparkplatz umgewandelt. Aufzug kommt direkt im Penthouse an

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnquartier Penthouse a ashdod a fort potentiel vue sur mer
Aschdod, Israel
von
$1,25M
Realting.com
