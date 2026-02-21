Wohnquartier A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo

  1. Realting.com
Tel-Aviv, Israel
von
$5,49M
20.02.26
$5,49M
28.04.25
$4,92M
;
20
ID: 25795
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Français Français
VERKAUFEN - NEUE PENTHOUSE MIT PRIVATE PISCINE IN KEREM HATEIMANIM, TEL-AVIV-YAFO 6. und letzte Etage 140 m2 Wohnfläche 60 m2 Balkone 70 m2 private Dachterrasse 30 m2 privater Pool 5 Stück 2 private Parkplätze 1 privater Abstellraum Blicke und einzigartige Atmosphäre Ein paar Schritte vom Strand Preis: NIS 17,500.000 Kontakt: Megane Agentur: Premium Immobilien Gebühren der Agentur: 2 % + Mehrwertsteuer

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
