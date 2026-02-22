  1. Realting.com
  4. Wohnquartier A 50 m du bord de mer

Wohnquartier A 50 m du bord de mer

Aschkelon, Israel
von
$391,875
ID: 33704
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

am Yachthafen von Ashkelon, im Ferreron-Gebäude, 50 Meter vom Meer entfernt, Ferienwohnung 2 Zimmer mit Pool sehr gutes Produkt für Investitionen oder Bodenfuß

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
