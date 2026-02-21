  1. Realting.com
Wohnquartier A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse

Tel-Aviv, Israel
von
$9,405
20.02.26
$9,405
20.04.25
$8,427
;
4
ID: 25770
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Français Français
LOOKEN - UNSERE WISSENSCHAFT - HIGH-GAME APPARTMENT 4 TEILE MIT PARKEN UND TERRASS Fläche: 135 m2 + Terrasse von 12 m2 4 Stück 3 Schlafzimmer 2 Badezimmer, 3 Toiletten Möbliert (Option ohne Möbel) 1 Parkplatz Meerblick Luxustour mit allen Annehmlichkeiten: Spa, Fitnessraum, Schwimmbad, 24-Stunden-Sicherheit Preis: NIS 30 000 Miteigentumsgebühr: NIS 3.800

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

