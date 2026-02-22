Wohnquartier Propriete dexception a old jaffa

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Diese Immobilie in Old Jaffa bietet eine bemerkenswerte Gelegenheit sowohl für Wohn- als auch Gewerbezwecke. Das Hotel liegt in unmittelbarer Nähe von bemerkenswerten Sehenswürdigkeiten wie Kunstgalerien, Geschäften, Cafés, Restaurants, dem historischen Hafen von Jaffa, dem Meer und dem lebhaften Flohmarkt, bietet eine unvergleichliche Umgebung, um die lebendige Atmosphäre der Region zu genießen.
Dieses Studio/Wohnungen-Gebäude ist ein privates Anwesen und bietet eine große Flexibilität der Nutzung. Es kann in eine private Residenz umgewandelt werden, mit der Möglichkeit, einen offenen Raum mit einer beeindruckenden Deckenhöhe von etwa 7 Metern zu gestalten. Alternativ ist es für den kommerziellen Einsatz, wie kurzfristige Mieten über Plattformen wie Airbnb, perfekt geeignet.
Bis auf ca. 152 m2 umfasst die Unterkunft sechs voll ausgestattete Einheiten. Jede Unterkunft ist möbliert und verfügt über eine Küchenzeile und ein eigenes Bad, bereit, sofort besetzt zu werden. Dieses vielseitige Anwesen stellt eine hervorragende Investitionsmöglichkeit in einem der beliebtesten Standorte von Old Jaffa dar.
Für weitere Informationen oder einen Besuch in dieser Unterkunft kontaktieren Sie uns bitte.
Standort auf der Karte
Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
