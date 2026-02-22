  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  Wohnquartier Propriete dexception a old jaffa

Wohnquartier Propriete dexception a old jaffa

Tel-Aviv, Israel
$2,51M
14
ID: 33413
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Diese Immobilie in Old Jaffa bietet eine bemerkenswerte Gelegenheit sowohl für Wohn- als auch Gewerbezwecke. Das Hotel liegt in unmittelbarer Nähe von bemerkenswerten Sehenswürdigkeiten wie Kunstgalerien, Geschäften, Cafés, Restaurants, dem historischen Hafen von Jaffa, dem Meer und dem lebhaften Flohmarkt, bietet eine unvergleichliche Umgebung, um die lebendige Atmosphäre der Region zu genießen. Dieses Studio/Wohnungen-Gebäude ist ein privates Anwesen und bietet eine große Flexibilität der Nutzung. Es kann in eine private Residenz umgewandelt werden, mit der Möglichkeit, einen offenen Raum mit einer beeindruckenden Deckenhöhe von etwa 7 Metern zu gestalten. Alternativ ist es für den kommerziellen Einsatz, wie kurzfristige Mieten über Plattformen wie Airbnb, perfekt geeignet. Bis auf ca. 152 m2 umfasst die Unterkunft sechs voll ausgestattete Einheiten. Jede Unterkunft ist möbliert und verfügt über eine Küchenzeile und ein eigenes Bad, bereit, sofort besetzt zu werden. Dieses vielseitige Anwesen stellt eine hervorragende Investitionsmöglichkeit in einem der beliebtesten Standorte von Old Jaffa dar. Für weitere Informationen oder einen Besuch in dieser Unterkunft kontaktieren Sie uns bitte.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Hypotheken-Rechner

