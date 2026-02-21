  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Magnifique appartement meuble centre ville

Wohnquartier Magnifique appartement meuble centre ville

Jerusalem, Israel
von
$3,762
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33860
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel 2 pieces a la vente super investissement
Tel-Aviv, Israel
von
$783,750
Wohnviertel Exceptionnel architecte interieur luxueux
Tel-Aviv, Israel
von
$3,10M
Wohnviertel Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse
Jerusalem, Israel
von
$968,715
Wohnviertel Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israel
von
$2,98M
Wohnviertel Cottage aquarelle ganim b
Eilat, Israel
von
$1,21M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Magnifique appartement meuble centre ville
Jerusalem, Israel
von
$3,762
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel 5 pcs exceptionnel
Wohnviertel 5 pcs exceptionnel
Wohnviertel 5 pcs exceptionnel
Wohnviertel 5 pcs exceptionnel
Wohnviertel 5 pcs exceptionnel
Alle anzeigen Wohnviertel 5 pcs exceptionnel
Wohnviertel 5 pcs exceptionnel
Aschkelon, Israel
von
$642,675
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Haut standing
Wohnviertel Haut standing
Wohnviertel Haut standing
Wohnviertel Haut standing
Wohnviertel Haut standing
Alle anzeigen Wohnviertel Haut standing
Wohnviertel Haut standing
Aschkelon, Israel
von
$391,875
zwei Stücke sublimieren hoch stehend mit Meerblick Nur zu besuchen Terrasse Pool etc... die Spitze
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Une maison mitoyenne refait a neuf
Wohnviertel Une maison mitoyenne refait a neuf
Wohnviertel Une maison mitoyenne refait a neuf
Wohnviertel Une maison mitoyenne refait a neuf
Wohnviertel Une maison mitoyenne refait a neuf
Wohnviertel Une maison mitoyenne refait a neuf
Wohnviertel Une maison mitoyenne refait a neuf
Aschkelon, Israel
von
$752,400
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen