  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Bonne affaire

Wohnquartier Bonne affaire

Aschkelon, Israel
von
$783,750
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33661
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
penthouse 5 Stück 127 m+ 60 m2 Terrasse 2 Parkplätze kleine Gebäude Voller Fuß ruhige Straße

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Penthouse de reve avec piscine privee et vue mer exclusivite a bavli
Tel-Aviv, Israel
von
$3,76M
Wohnviertel Bonne affaire 5 pieces barnea immeuble recent
Aschkelon, Israel
von
$589,380
Wohnviertel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Aschkelon, Israel
von
$1,13M
Wohnviertel Lapotheose a vendre a ashdod quotmarinaquot face a la mer
Aschdod, Israel
von
$1,25M
Wohnviertel Charmant appartement au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,66M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$783,750
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A 50 metres du lac
Wohnviertel A 50 metres du lac
Wohnviertel A 50 metres du lac
Wohnviertel A 50 metres du lac
Wohnviertel A 50 metres du lac
Alle anzeigen Wohnviertel A 50 metres du lac
Wohnviertel A 50 metres du lac
Aschkelon, Israel
von
$561,165
in der Gegend von agamim 50 Meter vom See, in einem schönen Gebäude neuere Wohnung 4 Zimmer geräumig und mit angrenzenden Keller investiert,
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement 4 pieces centre ville
Wohnviertel Appartement 4 pieces centre ville
Wohnviertel Appartement 4 pieces centre ville
Wohnviertel Appartement 4 pieces centre ville
Wohnviertel Appartement 4 pieces centre ville
Wohnviertel Appartement 4 pieces centre ville
Naharija, Israel
von
$485,925
Im Zentrum von Nahariya, in einer ruhigen und gesuchten Straße gelegen, Er hat viel zu einem kleinen Preis: Balkon/Terrasse, mamad, Aufzug, Keller, Parkplatz und geräumig und hell!
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark
Wohnviertel Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark
Wohnviertel Superbe 5 pieces vue mer sud ouest bat yam dans le prestigieux projet nof hapark
Bat Yam, Israel
von
$924,825
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen