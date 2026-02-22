  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon

Wohnquartier 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon

Tel-Aviv, Israel
von
$2,19M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33678
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
4 Zimmer, neu in einem neuen Boutique-Gebäude, geräumig und realisiert nur mit Luxusmaterialien, Terrasse von 12 m2, Parkplatz. 3 Schlafzimmer, darunter ein Hauptschlafzimmer mit eigenem Bad, MAMAD und ein zweites Badezimmer. Sehr hell mit großen Fenstern und ruhig. 5 Minuten vom Hayarkon Park, 4. Stock, nach Norden, Süden und Westen. 15 Gehminuten vom Hafen Tel Aviv entfernt.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Exceptionnel rare
Ra’anana, Israel
von
$2,47M
Wohnviertel For sale 3 room apartment perfect for investment pied a terre or first acquisition
Tel-Aviv, Israel
von
$1,40M
Wohnviertel Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Chadera, Israel
von
$843,315
Wohnviertel Epoustouflant 4 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine de reve
Aschdod, Israel
von
$1,18M
Wohnviertel Tres rare tel aviv yaffo residence haut de gamme avec piscine
Tel-Aviv, Israel
von
$1,38M
Sie sehen gerade
Wohnquartier 4 pieces mamad terrasse parking neuf et fini immeuble neuf dans le vieux nord a 2 minutes du park hayarkon
Tel-Aviv, Israel
von
$2,19M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Wohnviertel Spacieux
Jerusalem, Israel
von
$3,07M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Wohnviertel Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Wohnviertel Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Wohnviertel Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Wohnviertel Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Alle anzeigen Wohnviertel Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Wohnviertel Villa spacieuse avec piscine et jardin neve hof rishon lezion
Rischon LeZion, Israel
von
$2,04M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Wohnviertel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,60M
Dieses Apartment befindet sich in der Frishman Street, nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt und bietet eine außergewöhnliche Lage im Herzen von Tel Aviv. Die sehr begehrte Straße bietet sofortigen Zugang zu Stränden, Cafés, Restaurants und renommierten Hotels, während weiterhin angenehm …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen