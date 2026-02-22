  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Prix en baisse

Wohnquartier Prix en baisse

Jerusalem, Israel
von
$655,215
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33652
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Ihr Fuß in Jerusalem! In einem neuen Gebäude, ein paar Resorts im Stadtzentrum, in einer ruhigen Straße in der Nähe von Transport und Geschäften. Das Apartment verfügt über eine doppelte Sonneneinstrahlung (Ost und Süd), einen mamad (Safe Room). 6 m2 Keller und Klimaanlage. Volle Zugänglichkeit.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel 4p neuf central vue magnifique
Jerusalem, Israel
von
$1,33M
Wohnviertel Maison de ville unique avec vue sur mer nichee dans les ruelles du vieux jaffa
Tel-Aviv, Israel
von
$1,63M
Wohnviertel Belle maison en centre ville piscine
Ra’anana, Israel
von
$4,36M
Wohnviertel A vendre appartement renove 3 pieces dans immeuble neuf rue lilienblum tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$1,76M
Wohnviertel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Jerusalem, Israel
von
$2,19M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Prix en baisse
Jerusalem, Israel
von
$655,215
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$877,800
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Wohnviertel Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Wohnviertel Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Wohnviertel Beau 3 pieces renove avec balcon soucca
Jerusalem, Israel
von
$1,03M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Wohnviertel 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Wohnviertel 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Wohnviertel 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Wohnviertel 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Wohnviertel 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Wohnviertel 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
In einer kleinen Straße in der Nähe von Bograshov/ Frishman und dort Strand in einem neuen Gebäude, 3.5 Zimmer Wohnung mit Wohnfläche von 85 m2 mit einem schönen Balkon auf der Straße Wohnung mit Mamad, zwei Schlafzimmer und ein zusätzliches Halbschlafzimmer (Büro, Kinderschlafzimmer) schöne…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen