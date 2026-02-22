  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Appartement 5 pieces a vendre a ashdod

Wohnquartier Appartement 5 pieces a vendre a ashdod

Aschdod, Israel
$924,825
ID: 33503
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

    Israel
    Südbezirk
    Unterbezirk Aschkelon
    Aschdod

Selten: Residence "Dimri" in der Stadt, in Ashdod, Ferienwohnung 5 Zimmer mit Parkplatz, Klimaanlage. Zwei Aufzüge, von denen einer von Shabat ist.

Aschdod, Israel
