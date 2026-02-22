  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra’anana
  4. Wohnquartier Investi et rare en centre ville

Wohnquartier Investi et rare en centre ville

Ra’anana, Israel
von
$906,015
;
4
ID: 33449
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana

Über den Komplex

Sehr helle 3 Zimmer im Zentrum von Raanana, mit Terrasse von 15 m2, schöne Küche, Parkplatz und Abstellraum. Ein seltenes Produkt an dieser Stelle, ideal für eine Investition. Eine gute Investition, um schnell zu sehen.

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnquartier Investi et rare en centre ville
Ra’anana, Israel
von
$906,015
