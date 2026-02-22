  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra’anana
  4. Wohnquartier Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues

Wohnquartier Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues

Ra’anana, Israel
von
$987,525
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33439
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnung von 4 Zimmern mit mamad . 2 Badezimmer. Terrasse von 12 m2 . 4. Stock. moderne Küche. In der Nähe aller Geschäfte .

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement A vendre 4 piEces tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$2,76M
Wohnviertel Appartement 4 pieces idealement situe
Jerusalem, Israel
von
$1,31M
Wohnviertel Grand jardin
Aschkelon, Israel
von
$736,725
Wohnviertel A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Aschdod, Israel
von
$2,539
Wohnviertel Appartement immense
Aschkelon, Israel
von
$1,10M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Bon emplacement immeuble recent proche de tous les commerces ecole ariel synagogues
Ra’anana, Israel
von
$987,525
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Penthouse a vendre a jerusalem
Wohnviertel Penthouse a vendre a jerusalem
Wohnviertel Penthouse a vendre a jerusalem
Wohnviertel Penthouse a vendre a jerusalem
Wohnviertel Penthouse a vendre a jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse a vendre a jerusalem
Wohnviertel Penthouse a vendre a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$9,09M
Innenbereich: 290 m2 4 Schlafzimmer 3 Badezimmer Komplett renoviert und geschmackvoll eingerichtet Das Hotel liegt im 4. Stock Private Dachterrasse von 135 m2 30 m2 Terrasse mit herrlichem Blick Gelegen in einer ruhigen und angenehmen Umgebung
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Wohnviertel Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Wohnviertel Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Wohnviertel Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Wohnviertel Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Wohnviertel Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Ra’anana, Israel
von
$1,09M
Im Stadtzentrum von Raanana sind es 2 Gehminuten von allen Geschäften und Kommoden. Sehr schön 4 Stück. Terrasse hat West .Parken und Keller. Sehr hell. Ma'am
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Investissement hertzylia
Wohnviertel Investissement hertzylia
Wohnviertel Investissement hertzylia
Wohnviertel Investissement hertzylia
Wohnviertel Investissement hertzylia
Wohnviertel Investissement hertzylia
Wohnviertel Investissement hertzylia
Herzlia, Israel
von
$874,665
Wohnung von 4 Zimmern in der Nähe der Reichmann Universität. Miklat im Gebäude. Sitzen auf einer sehr angenehmen Straße. Perfekt für einen ersten Kauf oder Investitionen. Sehr viel zu mieten
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen