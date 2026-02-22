  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen

Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen

Jerusalem, Israel
$971,850
9
ID: 33769
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
Zinssatz
Zinssatz
Darlehensbetrag
Termin
Monatliche Zahlung
Appartement a vendre a arnona hashofet haim cohen
Jerusalem, Israel
von
$971,850
Andere Komplexe
Wohnviertel Magnifique 2 pieces comme neuf
Wohnviertel Magnifique 2 pieces comme neuf
Wohnviertel Magnifique 2 pieces comme neuf
Wohnviertel Magnifique 2 pieces comme neuf
Wohnviertel Magnifique 2 pieces comme neuf
Wohnviertel Magnifique 2 pieces comme neuf
Wohnviertel Magnifique 2 pieces comme neuf
Jerusalem, Israel
von
$1,568
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Le charme rare dun duplex avec terrasses de reve et jardin a ramat sharet jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$3,762
In einer ruhigen und grünen Umgebung von Ramat Sharet, entdecken Sie eine außergewöhnliche Duplex, wo Raum, Licht und Gelassenheit treffen. Dieses 146 m2 große Anwesen bietet ein großes Wohnzimmer mit Esszimmer, das auf zwei riesigen Terrassen von 70 m2 und 30 m2, mit Blick auf das Tal und d…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Prix en baisse
Wohnviertel Prix en baisse
Wohnviertel Prix en baisse
Wohnviertel Prix en baisse
Wohnviertel Prix en baisse
Wohnviertel Prix en baisse
Jerusalem, Israel
von
$655,215
Ihr Fuß in Jerusalem! In einem neuen Gebäude, ein paar Resorts im Stadtzentrum, in einer ruhigen Straße in der Nähe von Transport und Geschäften. Das Apartment verfügt über eine doppelte Sonneneinstrahlung (Ost und Süd), einen mamad (Safe Room). 6 m2 Keller und Klimaanlage. Volle Zugänglichkeit
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
