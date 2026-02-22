  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ganei Yehuda
  4. Wohnquartier Villa exceptionnelle avec piscine

Ganei Yehuda, Israel
$11,76M
16
ID: 33603
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Dorf
    Ganei Yehuda

Diese luxuriöse Villa in Savyon ist ein außergewöhnliches Anwesen für ultimativen Komfort und Privatsphäre. Die Villa befindet sich in einer der renommiertesten Städte im Zentrum Israels und befindet sich in einer ruhigen Straße und erstreckt sich auf einem Grundstück von ca. 5 Dunams. Das Haus, auf einer Ebene mit Keller gebaut, genießt reichlich natürliches Licht und umfasst neun große Hauptschlafzimmer, von denen drei im Keller befinden. Die Villa ist auf einer einzigen Ebene mit einem Keller gebaut und verfügt über einen geräumigen und hellen Wohnbereich, 9 große Hauptschlafzimmer (davon 3 im Keller), einen außergewöhnlich großen Gewölbe, einen separaten und geräumigen Ankleideraum, einen professionellen Fitnessraum mit fortschrittlichen Geräten, einen separaten Waschraum, eine luxuriöse Hauptküche unterschrieben Bulthaup, sowie eine Sekundärküche auch von Bulthaup. Neben dem Haupthaus verfügt das Anwesen über eine separate Gästeeinheit mit zwei großen Schlafzimmern und einer Küche sowie eine weitere Struktur, die für verschiedene Zwecke verwendet werden kann – kreativer Raum, Werkstatt, therapeutische Klinik und vieles mehr. Der Außenbereich ist ebenso beeindruckend und bietet einen perfekt gepflegten Garten mit einem Infinity-Pool und ruhigen Ruhebereichen, die zu einer ruhigen und luxuriösen Atmosphäre beitragen. Diese Villa ist ideal für Familien, die eine hochwertige Residenz suchen, die Eleganz, Komfort und Privatsphäre in einer privilegierten Lage kombiniert.

