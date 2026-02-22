Wohnquartier Villa exceptionnelle avec piscine

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Analytische Cookies
Helfen Sie uns, die Leistung der Website zu verbessern, Ihre Erfahrung bei der Nutzung der Website zu verbessern und die Nutzung komfortabler zu gestalten. Die Informationen, die diese Art von Cookies sammelt, werden aggregiert und sind daher anonym. Wird verwendet, um statistische Indikatoren zur Website-Nutzung bereitzustellen, ohne Benutzer zu identifizieren.
Werbe-Cookies
Ermöglichen Sie uns, unsere Marketingkosten zu senken und die Benutzererfahrung zu verbessern.
Speichern
Realting.com verwendet Cookies, um Ihre Interaktion mit der Website zu verbessern. Sie können konfigurieren, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr
Diese luxuriöse Villa in Savyon ist ein außergewöhnliches Anwesen für ultimativen Komfort und Privatsphäre. Die Villa befindet sich in einer der renommiertesten Städte im Zentrum Israels und befindet sich in einer ruhigen Straße und erstreckt sich auf einem Grundstück von ca. 5 Dunams. Das Haus, auf einer Ebene mit Keller gebaut, genießt reichlich natürliches Licht und umfasst neun große Hauptschlafzimmer, von denen drei im Keller befinden.
Die Villa ist auf einer einzigen Ebene mit einem Keller gebaut und verfügt über einen geräumigen und hellen Wohnbereich, 9 große Hauptschlafzimmer (davon 3 im Keller), einen außergewöhnlich großen Gewölbe, einen separaten und geräumigen Ankleideraum, einen professionellen Fitnessraum mit fortschrittlichen Geräten, einen separaten Waschraum, eine luxuriöse Hauptküche unterschrieben Bulthaup, sowie eine Sekundärküche auch von Bulthaup. Neben dem Haupthaus verfügt das Anwesen über eine separate Gästeeinheit mit zwei großen Schlafzimmern und einer Küche sowie eine weitere Struktur, die für verschiedene Zwecke verwendet werden kann – kreativer Raum, Werkstatt, therapeutische Klinik und vieles mehr.
Der Außenbereich ist ebenso beeindruckend und bietet einen perfekt gepflegten Garten mit einem Infinity-Pool und ruhigen Ruhebereichen, die zu einer ruhigen und luxuriösen Atmosphäre beitragen. Diese Villa ist ideal für Familien, die eine hochwertige Residenz suchen, die Eleganz, Komfort und Privatsphäre in einer privilegierten Lage kombiniert.
Standort auf der Karte
Ganei Yehuda, Israel
Freizeit
Hypotheken-Rechner
Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zurücklegen