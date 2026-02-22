  1. Realting.com
Wohnquartier Luxueux proche de la mer vue sur la mer

Aschkelon, Israel
$2,51M
10
ID: 33706
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

Penthouse offenes Meer, 5 Zimmer Wohnfläche 175sq m Balkon von ca. 70 m2 auf der Eingangsebene Wohnzimmer und Küchenbereich ca. 75 m2 Oberbalkon ca. 230 m2 Parental-Suite mit Balkon und eingebauten Rüstungen Deckenhöhe 3.20 Meter 16. Stock von 16 Boi Schränke in die Räume integriert Tiefgarage Weitere Details und Termine zur Immobilie per Telefon 0546233343 Dan Real Estate Consultant

Aschkelon, Israel
Sie sehen gerade
Wohnquartier Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Aschkelon, Israel
von
$2,51M
Andere Komplexe
Naharija, Israel
von
$312,873
3-Zimmer-Wohnung im Stadtzentrum in einem sehr gepflegten Gebäude, im 3. und letzten Stock, bietet eine ruhige und angenehme Wohnumgebung. Ideal als Investition oder Hauptwohnsitz
Immobilier.co.il
Ra’anana, Israel
von
$1,13M
In einer der begehrtesten Straßen von Raanana. Schöne Wohnung von 5 Zimmern im 2. Stock West Cote :. Terrasse 12 m2 und eine Sekunde von 6 m2 aus dem Schlafzimmer. Keine mamad.. miklat im Erdgeschoss sehr gepflegt. Das Gebäude ist zurück von der Straße. kleiner Garten auf jeder Seite, wo es …
Immobilier.co.il
Tel-Aviv, Israel
von
$1,33M
Nahalat Binyamin Street, im Zentrum von Tel Aviv, auf der Fußgänger- und Künstlerseite. Bezirk zwischen Carmel Market, Neve Tzedek und Rothschild, zu Fuß vom Strand. Eingeteiltes und restauriertes Gebäude, Ferienwohnung 3 Zimmer von ca. 60 m2 + Balkon 4 m2. 1. Stock (äquivalente 2.), hohe…
Immobilier.co.il
