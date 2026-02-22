  1. Realting.com
Wohnquartier Appartement 3 pieces

Naharija, Israel
von
$376,200
;
8
ID: 33588
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Nordbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Akko
  • Dorf
    Naharija

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
ANWENDUNG 3 ZIELE QUARTIEN EIN SARA PROCHE CANYON ET MER BEAU POTENTIEL

Standort auf der Karte

Naharija, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Sie sehen gerade
Wohnquartier Appartement 3 pieces
Naharija, Israel
von
$376,200
