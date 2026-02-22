  1. Realting.com
Wohnquartier Rare appartement 5 pieces a ashdod

Aschkelon, Israel
von
$843,315
;
6
ID: 33511
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

Français Français
Selten!! Ferienwohnung 5 Zimmer "Residence Dimri City" 160 m2 mit 20 m2 Terrasse, 2 Aufzüge einschließlich eines der Shabat. In der Nähe von Geschäften, Schulen, Parks, Synagogen, Bussen.... Komplett renoviert, mit individueller Klimaanlage in jedem Zimmer. Parkplatz

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Sie sehen gerade
Wohnquartier Rare appartement 5 pieces a ashdod
Aschkelon, Israel
von
$843,315
