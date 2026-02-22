  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Chadera
  4. Wohnquartier Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila

Chadera, Israel
von
$652,080
;
10
ID: 33402
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera

Über den Komplex

Français Français
BZH Das französischsprachige Department von RE/MAX Hadera von Ra'hel Benguigui präsentiert eine exklusive 4-Zimmer-Wohnung im renommierten SOHO-Komplex! - Im hochbegehrten modernen Komplex oberhalb des französischsprachigen Beth ́Habad von Hadera, - 4 Stück gut angeordnet von ca. 105 m2, - Panorama-Terrassenveranda offen südwestlich von ca. 12 m2, mit elektrischem Verschluss! - Großes, warmes Wohnzimmer, - 3 Schlafzimmer mit einer Master-Suite und einem sicheren Zimmer, - Ja. Im 8. Stock auf 13 mit Shabbat Aufzug, - Private Keller, - Zwei Parkplätze im Keller! - Ja. Die Wohnung wurde in jedem Detail verbessert, keine Arbeit zu planen! Und das ist nicht alles! Die Residenz ist außergewöhnlich: reservierter Fitnessraum, Empfangsraum, privater Außenraum der Residenz. Eine Wohnung von außergewöhnlicher Ebene, befindet sich im Stadtzentrum von Hadera, einer der begehrtesten Gegenden der Stadt. In der Nähe: Mixx Shopping Mall, Schulen, ganim und am Fuße: die französischsprachige Synagoge 'Habad, ca. 12 Autominuten vom Meer entfernt! Eine seltene Gelegenheit! Bonus, seinen außergewöhnlichen Preis: nur 2.150.000 NIS! Um absolut zu sehen! RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Berufslizenz 313736.

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Chadera, Israel
von
$652,080
