  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave

Wohnquartier 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave

Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33537
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
In einer kleinen Straße in der Nähe von Bograshov/ Frishman und dort Strand in einem neuen Gebäude, 3.5 Zimmer Wohnung mit Wohnfläche von 85 m2 mit einem schönen Balkon auf der Straße Wohnung mit Mamad, zwei Schlafzimmer und ein zusätzliches Halbschlafzimmer (Büro, Kinderschlafzimmer) schönes Wohnzimmer und Balkon 3,5 Stück 85m2 Balkon 2. Stock Aufzug Parkplatz Mama 2 Badezimmer Höhle (6m2) 6.500.000

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A la marina ashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Aschkelon, Israel
von
$1,03M
Wohnviertel Appartement de standing avec vue incroyable
Jerusalem, Israel
von
$1,17M
Wohnviertel Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Aschkelon, Israel
von
$579,975
Wohnviertel A vendre superbe 3 pieces a tel aviv rue shalom alekhem
Tel-Aviv, Israel
von
$1,49M
Wohnviertel Immeuble avec ascenseur
Jerusalem, Israel
von
$3,14M
Sie sehen gerade
Wohnquartier 3 pieces a vendre complet immeuble neuf ascenseur balcon parking cave
Tel-Aviv, Israel
von
$2,04M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Wohnviertel villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Wohnviertel villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Wohnviertel villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Wohnviertel villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Alle anzeigen Wohnviertel villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Wohnviertel villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Tiberias, Israel
von
$3,51M
Details zum Objekt: In Poriya Illit (84, Derech HaMetzuk) befindet sich diese einzigartige Zwei-einhalb-Jahres-Eigenschaft eine seltene Perle, nur 15 Meter von der Klippe entfernt. Fläche: Grundstück von 400 m2 + 360 m2 Rasenfläche (geschützter Grünraum) bis zum Rand der Fällung. Baufläche…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Espaces de bureaux guivat shaoul
Wohnviertel Espaces de bureaux guivat shaoul
Wohnviertel Espaces de bureaux guivat shaoul
Wohnviertel Espaces de bureaux guivat shaoul
Wohnviertel Espaces de bureaux guivat shaoul
Wohnviertel Espaces de bureaux guivat shaoul
Wohnviertel Espaces de bureaux guivat shaoul
Jerusalem, Israel
von
$812,592
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Immense salon
Wohnviertel Immense salon
Wohnviertel Immense salon
Wohnviertel Immense salon
Wohnviertel Immense salon
Alle anzeigen Wohnviertel Immense salon
Wohnviertel Immense salon
Jerusalem, Israel
von
$1,79M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen