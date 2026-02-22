  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord

Wohnquartier Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord

Tel-Aviv, Israel
von
$3,20M
;
Wohnquartier Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33430
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Ein herrliches Penthouse im Herzen von Tel Avivs schönste Allee, Boulevard Nordau, im alten Norden Ein Qualitätsprojekt, das ausschließlich von der RAYK Group unterzeichnet wird 123 m2 Wohnfläche Eine seltene sonnige Terrasse von 23 m2 ideal zu empfangen Eine private Dachterrasse von 55 m2 mit Pool 4 Stück perfekt angeordnet Ein privater Parkplatz mit Roboter Nord-West-Ausrichtung ** Verfügbarkeit: August 2028** Keine Agenturgebühren!!

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Place de parking a louer en centre ville agrippas
Jerusalem, Israel
von
$172
Wohnviertel Appartement de 4 pieces 80m2 kyiriat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$721,050
Wohnviertel Appartement a vendre a baka
Jerusalem, Israel
von
$1,14M
Wohnviertel Appartement 4 pieces idealement situe
Jerusalem, Israel
von
$1,31M
Wohnviertel Spacieux
Jerusalem, Israel
von
$2,19M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Tel-Aviv, Israel
von
$3,20M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Mini penthouse dexception a vendre
Wohnviertel Mini penthouse dexception a vendre
Wohnviertel Mini penthouse dexception a vendre
Wohnviertel Mini penthouse dexception a vendre
Tel-Aviv, Israel
von
$3,10M
Im renommierten Norden von Tel Aviv, zwischen Rabin Square und Kikar Hamedina Square! Was erwartet Sie: Das Hotel liegt in einem renovierten und sauberen Gebäude Auf einer Ebene mit Blick auf die Außenseite 4 geräumige Zimmer – 128 m2 Zwei große Terrassen: 27 m2 und 6 m2, beide mit High…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Wohnviertel Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Wohnviertel Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Wohnviertel Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Wohnviertel Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Alle anzeigen Wohnviertel Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Wohnviertel Au centre avec terrasse bon emplacement dans rue calme renove
Tel-Aviv, Israel
von
$2,48M
VERKAUF – TEL AVIV In einem schönen Gebäude, entdecken Sie diese schöne 3 Zimmer-Wohnung: • 74 m2 Wohnfläche + 13 m2 Terrasse • 2 komfortable Zimmer • 2 moderne Badezimmer • Lift und große Speisekammer • Parkplatz inklusive Reduzierter Preis: 7,900.000 Besitzer sind sehr motiviert zu verka…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Plain pieds pas proche parc et toutes commodites
Wohnviertel Plain pieds pas proche parc et toutes commodites
Wohnviertel Plain pieds pas proche parc et toutes commodites
Wohnviertel Plain pieds pas proche parc et toutes commodites
Wohnviertel Plain pieds pas proche parc et toutes commodites
Ra’anana, Israel
von
$1,72M
Sehr selten. Flachfuß. In der Nähe des Parks. 5 Zimmer mit Terrasse. Renovieren. Schöner Garten. Parkplatz. Sehr ruhig . Möglichkeit, 49 m2 zusätzlich zu bauen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen