  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate

Wohnquartier Appartement neuf a vendre a ashdod livraison immediate

Aschdod, Israel
$1,19M
6
ID: 33506
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Die Seltene Perle! City Apartment 4 Zimmer neu, Residenz mit Schwimmbad Dimri, 140m2 + 20m2 Terrasse + 10m2 Balkon, Keller, Parkplatz, Klimaanlage, 21. Stock Süd. Nie gelebt, sofort frei

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

