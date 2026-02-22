  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Chadera
  4. Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer

Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer

Chadera, Israel
von
$717,915
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33444
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Sehr schöne Wohnung von 4 Zimmern in der Nachbarschaft "Le Park". Blick auf den Park. Diese neue Nachbarschaft hat alle Vorteile: Schulen, Park, Einkaufszentrum... sehr große Terrasse von 28 m2 . Meerblick. 2 Badezimmer. 1 Parkplatz 4 Aufzüge

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement a ashdod
Aschdod, Israel
von
$1,19M
Wohnviertel Bonne affaire
Aschkelon, Israel
von
$526,680
Wohnviertel Une maison familiale dans le quartier residentiel prise haotsar de hadera un reve a ce prix la
Chadera, Israel
von
$1,03M
Wohnviertel Terrasse soucca
Aschkelon, Israel
von
$526,680
Wohnviertel Bel appartement
Jerusalem, Israel
von
$2,23M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Chadera, Israel
von
$717,915
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe penthouse entre le parc et la mer
Wohnviertel Superbe penthouse entre le parc et la mer
Wohnviertel Superbe penthouse entre le parc et la mer
Wohnviertel Superbe penthouse entre le parc et la mer
Wohnviertel Superbe penthouse entre le parc et la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$6,11M
Luxus-Penthouse im alten Norden mit Stadtblick und Meerblick. 4,5 Zimmer von 168 m2 mit 2 Balkonen von 48 m2 und 26 m2. Ausgezeichnete private Terrasse auf dem Dach von 40 m2. 3 große Schlafzimmer und eine kleinere. 3 Badezimmer. Neubau mit Aufzug und 2 Privatparkplätzen. Dieses prächtige Pe…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement moderne a 500 m de la plage
Wohnviertel Appartement moderne a 500 m de la plage
Wohnviertel Appartement moderne a 500 m de la plage
Wohnviertel Appartement moderne a 500 m de la plage
Wohnviertel Appartement moderne a 500 m de la plage
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement moderne a 500 m de la plage
Wohnviertel Appartement moderne a 500 m de la plage
Bat Yam, Israel
von
$1,02M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces dans le nord de tel aviv
Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces dans le nord de tel aviv
Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces dans le nord de tel aviv
Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces dans le nord de tel aviv
Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces dans le nord de tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces dans le nord de tel aviv
Wohnviertel Appartement neuf de 3 pieces dans le nord de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,11M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen