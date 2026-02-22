  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod

Wohnquartier Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod

Aschdod, Israel
von
$843,315
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33502
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnung 4 Zimmer in Ashdod "Youd Bet", in einem kleinen Gebäude von 5 Etagen ruhig, aber hat 2 nicht alle Annehmlichkeiten. Sehr gepflegtes, kürzlich renoviertes Bad, Terrasse, Klimaanlage, Privatparkplatz, Aufzug....

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Charme renove a nahlaot ideal pour vivre ou investir jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$868,395
Wohnviertel Villa exceptionnelle avec piscine
Ganei Yehuda, Israel
von
$11,76M
Wohnviertel 2 pieces haneviim centre ville
Jerusalem, Israel
von
$918,555
Wohnviertel A vendre appartement 2 pieces rue yehuda halevy tres bon etat
Tel-Aviv, Israel
von
$1,22M
Wohnviertel Vous voulez vivre en israel et aller a pied a la mer vivez a 200 metres du bord de mer a hadera
Chadera, Israel
von
$843,315
Sie sehen gerade
Wohnquartier Ideal alya ou investisseur appartement 4 pieces a ashdod
Aschdod, Israel
von
$843,315
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Wohnviertel Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Wohnviertel Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Wohnviertel Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Wohnviertel Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Wohnviertel Appartement luxueux et meuble de 2 pieces au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$4,232
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem
Wohnviertel Appartement renove de 3 pieces superficie 70m2 bayit vegan jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$783,750
Renovierter 3 Zimmer Apartmentbereich 70m2 - Bayit Vegan Jerusalem 2. Stock, Ost-West-Belichtung Wohnzimmer, Esszimmer, Küche 2 Schlafzimmer, 1 Dusche, 2 Toiletten Klimatisierung, Buche, Grill, Panzertür 1 Parkplatz, Renoviert vor 2 Jahren Preis : 2 500 000sh (Dieser Preis beinhaltet nicht u…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Alle anzeigen Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Aschkelon, Israel
von
$329,175
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen