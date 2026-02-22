  1. Realting.com
  Wohnquartier Appartement de 3 pieces quartier gordon

Wohnquartier Appartement de 3 pieces quartier gordon

Tel-Aviv, Israel
von
$1,02M
;
6
ID: 33484
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

In einem Neubau in der Nähe von Gordon Beach 2 Zimmer Apartment Mama 1. Stock Aufzug Parkplatz

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Hypotheken-Rechner

