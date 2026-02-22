  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Residence de luxe dans la tour frishman

Wohnquartier Residence de luxe dans la tour frishman

Tel-Aviv, Israel
von
$4,67M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33602
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Im Herzen von Tel Aviv befindet sich dieses elegante Apartment mit 4,5 Zimmern im berühmten Frishman Tower, einer der beliebtesten Wohnadressen der Stadt. Im 6. Stock eines 28-stöckigen Turms gelegen, erstreckt sich die Wohnung auf etwa 160 Quadratmetern und verfügt über Nord- und Westexposition, bietet reichlich natürliches Licht und unbeobachteten Blick auf die Stadt. Die Residenz ist sorgfältig entworfen, um Komfort und Funktionalität zu kombinieren, bestehend aus drei Schlafzimmern mit einer geräumigen Hauptsuite, einem sicheren Raum (Mamad) derzeit als Serviceraum, einem großen Wohn- und Essbereich sowie einer voll ausgestatteten Küche. Das Apartment ist möbliert. Zur weiteren Ausstattung gehören zwei Badezimmer und zwei private Parkplätze. Der Frishman Tower bietet einen wahrhaft luxuriösen Lebensstil mit 24-Stunden-Sicherheits- und Conciergeservice, einen wohnhaften Pool, ein voll ausgestattetes Fitnesscenter, eine Design-Eingangshalle mit Kunstwerken und eine private Lounge für Bewohner, ideal für Treffen oder Empfänge. Nur einen kurzen Spaziergang vom Mittelmeer, Cafés, kulturellen Veranstaltungsorten und dem lebendigen Lebensstil des Zentrums von Tel Aviv entfernt, stellt diese Unterkunft eine seltene Gelegenheit dar, eine elegante, sichere und einfach zu pflegende Residenz in einem der beliebtesten Stadtorte Israels zu erwerben. Zögern Sie nicht, uns für weitere Details zu kontaktieren.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$877,800
Wohnviertel Akhziv belle vue mer bel appartement 5 pieces
Naharija, Israel
von
$808,830
Wohnviertel A ne pas manquer
Jerusalem, Israel
von
$752,400
Wohnviertel A vendre penthouse neuf avec piscine privEe A kerem hateimanim tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$5,49M
Wohnviertel A vendre tel aviv rue weizmann prestige rEsidentiel
Tel-Aviv, Israel
von
$2,10M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Residence de luxe dans la tour frishman
Tel-Aviv, Israel
von
$4,67M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Ideal comme investissement ou residence principale
Wohnviertel Ideal comme investissement ou residence principale
Wohnviertel Ideal comme investissement ou residence principale
Wohnviertel Ideal comme investissement ou residence principale
Wohnviertel Ideal comme investissement ou residence principale
Wohnviertel Ideal comme investissement ou residence principale
Wohnviertel Ideal comme investissement ou residence principale
Naharija, Israel
von
$312,873
3-Zimmer-Wohnung im Stadtzentrum in einem sehr gepflegten Gebäude, im 3. und letzten Stock, bietet eine ruhige und angenehme Wohnumgebung. Ideal als Investition oder Hauptwohnsitz
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer
Chadera, Israel
von
$717,915
Sehr schöne Wohnung von 4 Zimmern in der Nachbarschaft "Le Park". Blick auf den Park. Diese neue Nachbarschaft hat alle Vorteile: Schulen, Park, Einkaufszentrum... sehr große Terrasse von 28 m2 . Meerblick. 2 Badezimmer. 1 Parkplatz 4 Aufzüge
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Wohnviertel Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Wohnviertel Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Wohnviertel Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Wohnviertel Penthouse dexception esprit bauhaus ajami jaffa
Tel-Aviv, Israel
von
$1,56M
Im Herzen des historischen Viertels von Ajami befindet sich dieses Penthouse in der obersten Etage eines Boutique-Gebäudes im Bauhaus-Stil. Es genießt eine gesuchte Lage, in der Nähe der Residenz des Botschafters von Frankreich und nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt. Die Wohnung entwic…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen