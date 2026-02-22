  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Tournez la cle brossez vous les dents et dormez

Wohnquartier Tournez la cle brossez vous les dents et dormez

Chadera, Israel
$1,32M
10
ID: 33527
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera

Über den Komplex

Français
BZH Sie brauchen keinen einzigen Schekel in dieses Haus zu investieren! Betreten, genießen und verführt durch den Luxus, den es bietet! Die französischsprachige Abteilung RE/MAX Hadera von Ra Ein schönes helles Stadthaus von 160 m2 auf einem Grundstück von 250 m2 in einer der schönsten Straßen im Haotsar Bezirk gebaut! Eigenschaften: ⭐️ Familienhaus von 5 Zimmern, ⭐️ Große neue Küche und Design mit viel Stauraum und Marmor Bar! ⭐️ Garten auf der Rückseite mit Obstbäumen, ⭐️ Großes Wohnzimmer, im Erdgeschoss gesichert, ⭐️ 3 Schlafzimmer im Obergeschoss mit einer luxuriösen Master-Suite mit geschlossener Terrasse, ⭐️ Neuere Renovierungen wurden mit hochwertigen Standardmaterialien durchgeführt, ⭐️ Schneller Zugang zu Bahnhof und Autobahnen 2 und 4. ⭐️ Neben Yehoshua Park, Schulen, Restaurants und ein paar Minuten von den Annehmlichkeiten des Stadtzentrums. Ein raffiniertes Familienhaus, um Ihre Kinder in einer Umgebung zu wachsen, wo es gut ist zu leben! Außergewöhnlicher Preis! Für weitere Informationen: Raphel Benguigui, Ihr Immobilienmakler, Französische Abteilung von RE/MAX Hadera. Lizenz Nr. 313736

Standort auf der Karte

Chadera, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Wohnquartier Tournez la cle brossez vous les dents et dormez
Chadera, Israel
von
$1,32M
Wohnviertel Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Wohnviertel Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Wohnviertel Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Wohnviertel Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Wohnviertel Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Wohnviertel Incroyable duplex penthouse dans une ruelle calme entre yehuda hamaccabi et le parc hayarkon
Tel-Aviv, Israel
von
$4,67M
Neu zum exklusiven Verkauf! Ein einzigartiges, exklusives und seltenes Anwesen. Das Hotel liegt in einer ruhigen und bukolischen Straße der Gassen von Yehuda Maccabi, in der Nähe von Hayarkon Park, auf dem Lande, ein spektakuläres Duplex-Penthouse, in Licht gebadet, über zwei Ebenen mit Aufz…
Wohnviertel Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Wohnviertel Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Wohnviertel Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Wohnviertel Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Wohnviertel Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Wohnviertel Appartement a vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchee
Bat Yam, Israel
von
$752,400
Wohnung zu renovieren 4 Zimmer 105m2+ Balkon 15m2 mit offenem Blick Möglichkeit der Umwandlung in 5 Stück Etage 5 von 8 mit Aufzug 300 Meter vom Meer te 400 Meter von der Straßenbahn verbindet Bat Yam mit Tel Aviv in 12 Minuten Ausgezeichnete Mietinvestition (geschätzter Mietwert von 5.00…
Wohnviertel Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel Vos bureaux prets a accueillir votre activite a givat shaul jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$2,038
Entdecken Sie eine Einrichtung von 3 Büros in sehr gutem Zustand, befindet sich im beliebten Beit HaShnav Gebäude, 12 Beit HaDfus Street, im 3. Stock mit Aufzug. Ein funktioneller und angenehmer Raum mit einer Küchenzeile, einem WC-Bereich, einer schönen Helligkeit und einer ruhigen Atmosphä…
