  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Exceptionnel luxueux rare

Wohnquartier Exceptionnel luxueux rare

Tel-Aviv, Israel
von
$6,90M
;
6
ID: 33408
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Français Français
Außergewöhnlich – Mini Luxury Penthouse in Tel Aviv Im 24. Stock des renommierten Migdal One Tower, im Herzen des gesuchten Tzameret Parks, bietet dieses einzigartige Mini-Penthouse einen seltenen und exklusiven Lebensstil. 7 Zimmer 380 m2 luxuriöse Dienstleistungen Zwei Terrassen: • 40 m2 • 12 m2 Dekoriert mit Raffinesse eines Innenarchitekten, jedes Detail wurde entworfen, um Eleganz, Komfort und Moderne zu kombinieren. Großes Gebäude: • 24/7 Wache • Schwimmbad • Sportraum 4 Parkplätze 2 Keller Eine seltene Immobilie auf dem Markt, für eine Klientel, die Prestige, Raum und eine außergewöhnliche Lage in Tel Aviv suchen. Englisch

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
