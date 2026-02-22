  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra’anana
Wohnquartier Quartiercalme est raanana maison avec piscine

Ra’anana, Israel
$3,92M
5
ID: 33411
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana

Über den Komplex

Schönes Haus mit 7 Zimmern mit Pool. Große Volumina . privater Aufzug . Schöner Garten. Ruhige Nachbarschaft und Suche. Ost von Raanana

Ra’anana, Israel
