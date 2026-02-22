  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tiberias
  4. Wohnquartier villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret

Tiberias, Israel
von
$3,51M
;
9
ID: 33379
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Nordbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Kinneret
  • Stadt
    Tiberias

Über den Komplex

Français Français
Details zum Objekt: In Poriya Illit (84, Derech HaMetzuk) befindet sich diese einzigartige Zwei-einhalb-Jahres-Eigenschaft eine seltene Perle, nur 15 Meter von der Klippe entfernt. Fläche: Grundstück von 400 m2 + 360 m2 Rasenfläche (geschützter Grünraum) bis zum Rand der Fällung. Baufläche: 250 m2 auf zwei Ebenen + 170 m2 Terrassen. Arrangement: 7 Zimmer mit 4 luxuriösen Elternsuiten, darunter eine Master-Suite mit angeschlossenem Büro und ein hochwertiges Sicherheitszimmer (Mamad). High-End-Ausrüstung: Schwimmbad (10 x 4,5 m), Jacuzzi und Sauna. Bodenheizung, Hausautomatisierung (Smart House), intelligenter Strom und Indoor/Outdoor-Audiosystem. Voll ausgestattete Luxusküche + Außenküche mit Bar. Voll möbliert mit Luxusmöbeln (inklusive elektrischen Betten). Perimetrische Sicherheit. Zustand: Nahe neu, nur einmal im Monat im Durchschnitt verwendet. Sofort einziehen.

Standort auf der Karte

Tiberias, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

