  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Tres bien entretenu avec cave

Wohnquartier Tres bien entretenu avec cave

Aschkelon, Israel
von
$561,165
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33703
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
im Stadtteil Barnea, Apartment 4 geräumige Zimmer, mit Keller

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement dexception
Jerusalem, Israel
von
$1,29M
Wohnviertel Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Bat Yam, Israel
von
$1,25M
Wohnviertel Appartement renove et lumineux a louer a arnona jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$1,646
Wohnviertel Appartement a louer a jerusalem moshava germanit
Jerusalem, Israel
von
$2,649
Wohnviertel A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Tel-Aviv, Israel
von
$1,77M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Tres bien entretenu avec cave
Aschkelon, Israel
von
$561,165
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Appartement de 3 pieces quartier gordon
Wohnviertel Appartement de 3 pieces quartier gordon
Wohnviertel Appartement de 3 pieces quartier gordon
Wohnviertel Appartement de 3 pieces quartier gordon
Wohnviertel Appartement de 3 pieces quartier gordon
Wohnviertel Appartement de 3 pieces quartier gordon
Wohnviertel Appartement de 3 pieces quartier gordon
Tel-Aviv, Israel
von
$1,02M
In einem Neubau in der Nähe von Gordon Beach 2 Zimmer Apartment Mama 1. Stock Aufzug Parkplatz
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Jerusalem, Israel
von
$2,79M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Tel-Aviv, Israel
von
$1,53M
Verkauf im Stadtteil Bavli 20 Herzog Street Im 10. Stock eines gepflegten Gebäudes. Unbeobachtete Ansicht und außergewöhnliche Helligkeit. 4 Stücke von 117 m2, die in 5 umgewandelt werden können. Eine Elternsuite und viele Lagereinrichtungen. Sehr geräumiger Aufenthalt, ideal für eine Famil…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen