Wohnquartier Vivre jerusalem au sommet appartement de prestige avec vue panoramique jerusalem immonbilier 026786595

Jerusalem, Israel
von
$1,912
;
6
ID: 33420
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Im Herzen der Innenstadt von Jerusalem, in einer luxuriösen Residenz mit 24-Stunden-Betreuer, entdecken Sie diese neue Luxus-Wohnung auf einem hohen Stock, bietet eine seltene Lebensqualität und spektakuläre Aussicht auf die Stadt. Die Wohnung entwickelt rund 48 m2 perfekt arrangiert und bietet ein elegantes und helles Wohnzimmer auf einer Terrasse von 4 m2 mit einer unglaublichen Aussicht, ideal zum Genießen von Ruhe und Licht den ganzen Tag. Das komfortable Zimmer verfügt über einen mamad, der Sicherheit und Funktionalität kombiniert. Jedes Detail wurde entworfen, um modernen Komfort in einer raffinierten Umgebung zu bieten. Die Residenz bietet High-End-Services, mit einem Fitnessstudio im ersten Stock, einen Aufzug in Shabbat, sowie eine große gemeinsame Terrasse im 10. Stock ermöglicht die Installation einer Soccah. Die Lage ist außergewöhnlich: zentral, ruhig, in der Nähe der Straßenbahn, Geschäfte und alle Annehmlichkeiten des Stadtzentrums. Ein seltenes, helles und elegantes Anwesen, ideal für Gäste, die Prestige, Komfort und strategische Lage in Jerusalem suchen. Verfügbar ab 1. März.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
