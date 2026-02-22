  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Charmant appartement au coeur de tel aviv

Wohnquartier Charmant appartement au coeur de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
von
$1,10M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33415
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Diese charmante Wohnung im Herzen von Tel Aviv bietet eine außergewöhnliche Gelegenheit für beide Investoren und diejenigen, die eine private Residenz suchen. Ideal gelegen, nur fünf Gehminuten vom Strand entfernt, liegt es zwischen dem bezaubernden Viertel Neve Tzedek und dem lebhaften Viertel Nahalat Binyamin und bietet so eine perfekte Mischung aus Ruhe und dynamischem Stadtleben. Mit einer Fläche von ca. 63 m2 verfügt die Wohnung auch über einen schönen Balkon von 6 Quadratmetern, ideal zum Entspannen oder zum Genießen der Aussicht auf die Stadt. Ursprünglich mit drei Zimmern entworfen, wurde es sorgfältig in zwei umgestaltet und schafft einen offenen und hellen Raum. Die Unterkunft verfügt über einen Wohnbereich mit Licht, ein geräumiges Hauptschlafzimmer mit einem eigenen Arbeitsbereich und ein eigenes Bad, eine voll ausgestattete Küche mit modernen Geräten sowie einen separaten Toilettenraum. Dieses einzigartige Anwesen kombiniert Komfort, Stil und unschlagbare Lage, so dass eine seltene Perle in einem der beliebtesten Viertel von Tel Aviv. Verpassen Sie nicht diese erstaunliche Immobilienmöglichkeit!

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Vue mer imprenable immeuble avec facilities jaccuzi sauna piscine a 2 pas de la mer
Aschkelon, Israel
von
$344,850
Wohnviertel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair
Tel-Aviv, Israel
von
$1,85M
Wohnviertel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanja, Israel
von
$752,400
Wohnviertel A ne pas manquer agreable balcon sur la mer bel appartement bon emplacement bonnes orientations clair dans rue calme dans un bel immeuble etage haut avec vue neuf proche de la mer
Bat Yam, Israel
von
$1,36M
Wohnviertel Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing hauts plafonds projet de qualite
Tel-Aviv, Israel
von
$1,35M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Charmant appartement au coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,10M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Espaces de bureaux guivat shaoul
Wohnviertel Espaces de bureaux guivat shaoul
Wohnviertel Espaces de bureaux guivat shaoul
Wohnviertel Espaces de bureaux guivat shaoul
Wohnviertel Espaces de bureaux guivat shaoul
Wohnviertel Espaces de bureaux guivat shaoul
Wohnviertel Espaces de bureaux guivat shaoul
Jerusalem, Israel
von
$812,592
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Wohnviertel Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Tel-Aviv, Israel
von
$3,20M
Ein herrliches Penthouse im Herzen von Tel Avivs schönste Allee, Boulevard Nordau, im alten Norden Ein Qualitätsprojekt, das ausschließlich von der RAYK Group unterzeichnet wird 123 m2 Wohnfläche Eine seltene sonnige Terrasse von 23 m2 ideal zu empfangen Eine private Dachterrasse von 55 m2 m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Wohnviertel A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Wohnviertel A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Wohnviertel A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Wohnviertel A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Wohnviertel A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Jerusalem, Israel
von
$1,19M
Wohnung 3 Zimmer, 71 m2, komplett renoviert – Das Hotel liegt in einer strategischen Lage zwischen King George und Bezall Straßen, am Treffpunkt von Rehavia und Nahlaot Nachbarschaft, und einen kurzen Spaziergang von Mahane Yehuda Markt. Terrasse von 7 m2, im 4. Stock mit Aufzug. Sehr helle …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen