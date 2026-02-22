  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer

Wohnquartier A vendre appartement 3 pieces rue balfour bat yam a 400m de la mer

Bat Yam, Israel
$539,220
ID: 33729
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Über den Komplex

Im Herzen von Bat Yam, auf einer sehr beliebten zentralen Straße, genießt diese Wohnung eine ideale Lage: nur 400 Meter vom Meer und in der Nähe aller Annehmlichkeiten des Alltags, Geschäfte und Transport. Ferienwohnung 3 Zimmer hell 74m2 3. Stock mit Aufzug Zentrale Lage, in der Nähe von Meer und Annehmlichkeiten Mieten derzeit 6 500 / Monat Renovieren → wichtige Wertschöpfungspotenzial

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
