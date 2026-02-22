  1. Realting.com
Wohnquartier Vue mer magnifique

Netanja, Israel
$627,000
6
ID: 33480
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja

Über den Komplex

Schöne 2 Zimmer ( 1 Schlafzimmer + Wohnzimmer) Terrasse Soukka. West. Schöne Meerblick. Ideal für Bodenfüße oder Investitionen. Parkplatz und Keller. sofort verfügbar. Einschließlich Mamad.

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

