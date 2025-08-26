Wohnquartier Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Neues Projekt in Holyland Jerusalem, in einem 30-stöckigen Gebäude, in der Nähe von Bayit Vegan und Ramat Sharet und 5 Minuten von Malha Canyon und der Straße zu allen Jerusalem
Luxus-Lobby mit 4 Aufzügen, Wache und Fitnessraum.
Parkplatz und Keller für jede Wohnung
Eintritt in 2027
Von 3 bis 6 Zimmer mit Penthäusern und Erdgeschoss
3 Zimmer 81m2 und Terrasse von 9m2
4 Zimmer 108m2 und Terrasse von 12m2
4 Zimmer 110m2 und Terrasse von 10m2
4 Zimmer 130m2 und Terrasse von 13m2
5 Zimmer 123m2 und Terrasse von 10m2
Preis ab 3.500.000sh
Preise beinhalten nicht unsere Agenturkommission von 2% h.taxes)
Für weitere Informationen oder einen Besuch,
Rufen Sie uns an, ohne auf die folgende Nummer zu warten: Simone
Simex Realty your Real Estate Agency in Israel
Standort auf der Karte
Jerusalem, Israel
Zurücklegen