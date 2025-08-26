  1. Realting.com
Wohnquartier Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem

Jerusalem, Israel
$1,05M
26.08.25
$1,05M
14.07.25
$983,150
6
ID: 26819
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Neues Projekt in Holyland Jerusalem, in einem 30-stöckigen Gebäude, in der Nähe von Bayit Vegan und Ramat Sharet und 5 Minuten von Malha Canyon und der Straße zu allen Jerusalem Luxus-Lobby mit 4 Aufzügen, Wache und Fitnessraum. Parkplatz und Keller für jede Wohnung Eintritt in 2027 Von 3 bis 6 Zimmer mit Penthäusern und Erdgeschoss 3 Zimmer 81m2 und Terrasse von 9m2 4 Zimmer 108m2 und Terrasse von 12m2 4 Zimmer 110m2 und Terrasse von 10m2 4 Zimmer 130m2 und Terrasse von 13m2 5 Zimmer 123m2 und Terrasse von 10m2 Preis ab 3.500.000sh Preise beinhalten nicht unsere Agenturkommission von 2% h.taxes) Für weitere Informationen oder einen Besuch, Rufen Sie uns an, ohne auf die folgende Nummer zu warten: Simone Simex Realty your Real Estate Agency in Israel

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel

Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,05M
Wohnviertel En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Jerusalem, Israel
von
$1,23M
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aschdod, Israel
von
$2,10M
Wohnviertel Investi balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,37M
Wohnviertel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Aschdod, Israel
von
$1,02M
