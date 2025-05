Wohnquartier A vendre a baka le charme authentique a personnaliser

Operation offene Türen am Freitag 23 Mai von 9.30 bis 11 Uhr, kommen Sie einen Blick! In einer der ruhigsten und gefragtesten Straßen von Baka entdecken Sie diese 4 Zimmer voller Potenzial auf der 1. Etage eines schönen Steingebäudes. Nettofläche: 80 m2 (von cadastre) Hohe Decken von 3,25 m – garantierter Raum und Licht 3 Ausstellungen (Ost, Nord, West) – sehr hell den ganzen Tag Kleine Balkon von 5 m2 verlassen das Wohnzimmer - ideal für eine Soccah 3 komfortable Schlafzimmer Badezimmer mit Badewanne Sehr ruhige, familiäre und angenehme Umgebung Parkplatz in der Nähe (Yehuda Street) In der Nähe der Efrata Schule, in der Nähe der Cafés von Emek Refaim und der ersten Station: eine hervorragende Lage für ein aktives und warmes Gemeinschaftsleben. Wohnung derzeit in seinem Mietzustand bis vor 5 Monaten), bietet eine schöne Gelegenheit, nach Ihren Geschmack zu renovieren. Attraktive Preis für Baka – Eine Adresse voller Charme und Potenzial! ?? Kontaktieren Sie uns, um einen Besuch zu vereinbaren!