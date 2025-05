Wohnquartier Appartement a louer 2 pieces 55m2 bet hakerem jerusalem

Wohnung zu vermieten 2 Zimmer 55m2 – Wette Hakerem, Jerusalem 3. Stock, Terrasse ohne Soucca, in Neubau von 4 Etagen In der Nähe der Straßenbahn, yad Sarah und das Krankenhaus chaarei tsedek Parkplatz, Aufzug Miete: 6,200 sh/Monat Weitere neue Wohnungen zur Miete im Gebäude 53.4 M2 mit Terrasse von 8.6 M2, im 4. Stock bei 6.500sh Wohnungen auf dem Boden,55m2, mit Terrasse von 10m2 bis 6.500sh Vaad bayit : 300sh/monat – arnona : 420sh/monat für 2p bis 6200sh Andere Mieteinheiten von 2 Stück sind langfristig im rdc, 1. 2. und 4. Stock verfügbar. Für weitere Informationen, Fotos oder einen Besuch vereinbaren, rufen Sie heute an