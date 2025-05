Wohnquartier Un tout nouvel appartement a ramat aviv gimel

Dies ist eine brandneue Wohnung in der gesuchten Gegend von Ramat Aviv Gimel. Dieses Apartment befindet sich in einem 19-stöckigen Turm an der Ahimeir Street und bietet 85 m2 Wohnfläche mit einer Terrasse von 15 m2. Der vom Architekten Avner Yashar entworfene Turm verfügt über gehobene Annehmlichkeiten wie einen Außenpool, einen Fitnessraum, eine Sauna und eine rund um die Uhr geöffnete Lobby. Die Wohnung selbst befindet sich im 2. Stock und verfügt über ein helles Wohnzimmer, ein Hauptschlafzimmer mit eigenem Bad, eine offene Küche Tulman mit High-End-Elektrogeräten und einen Parkplatz. Die Lagereinheit befindet sich ideal neben der Wohnung, was einen einfachen Zugang garantiert. Darüber hinaus kann es leicht in den Wohnungsraum integriert werden und den Bewohnern einen Mehrwert bieten. Bewohner dieses Komplexes werden die vielen Vorteile des Wohnens in einem der hochwertigsten Viertel in der zentralen Region genießen. Mit einfachem Zugang zum Strand, Alliance High School, Tel Aviv University, Ramat Aviv Shopping Centre, Schuster Center, Country Club, Rosen Community Center, Gesundheitszentren und Banken, hat diese Lage alles zu gefallen.