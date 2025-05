Wohnquartier magnifique appartement 4 pieces a vendre a kiryat menachem rue islande

Willkommen in dieser charmanten Wohnung, komplett renoviert mit Sorgfalt und Eleganz, ideal für eine Familie auf der Suche nach einer ruhigen und warmen Wohnumgebung. Diese Unterkunft befindet sich im 1. Stock eines alten und niedrigen Gebäudes, mit mehreren Eingängen, bietet sowohl Charakter als auch Modernität. Oberfläche: 83 m2, perfekt angeordnet, um Raum und Helligkeit zu optimieren. Lebensraum: Ein großer einladender Aufenthalt, gebadet in natürlichem Licht dank seiner drei Ausstellungen (Nord, Ost, Süd), mit einer offenen Küche, ideal zum Kochen und Teilen mit der Familie. Draußen: Eine schöne 8 m2 Soccah-Terrasse, direkt aus dem Wohnzimmer erreichbar, perfekt für den Sommerabend oder Open-Air-Parties. Zimmer: Drei geräumige Zimmer, darunter eine komfortable Master-Suite, die jeweils mit Einbauschränken für eine optimale Lagerung ausgestattet ist. Badezimmer: Modern und hell, mit Badewanne für entspannende Momente. Komfort: Zentrale Klimaanlage für saisonales Wohlbefinden und Fußbodenheizung für optimalen Komfort im Winter. Umwelt: Das Hotel liegt in einer ruhigen Straße, in der Nähe eines Supermarktes für Ihren täglichen Einkauf und eine Synagoge. Der Ort verbindet Funktionalität und Gelassenheit. Zusätzliche Leistung: Zwei Mieteinheiten mit eigenem Eingang, ideal für Familie, Freunde oder flexible Nutzung nach Ihren Bedürfnissen. Es ist mehr als eine Wohnung, es ist ein echtes Zuhause, wo Sie sich wie zu Hause fühlen. Besuchen Sie uns und lassen Sie sich verführen!