Wohnquartier Immense appartement avec terrasse et vue a bayt vegan - jerusalem immobilier 026786595

Diese sehr große Wohnung befindet sich in einer ruhigen Straße in einem kleinen Gebäude mit nur 4 Wohnungen. Genießen Sie einen privaten Eingang, der zu einem riesigen Aufenthalt führt, der sich auf eine Terrasse mit atemberaubendem Panoramablick öffnet. Moderne amerikanische Küche ist perfekt für Küchenliebhaber. Die Wohnung verfügt über 4 große Schlafzimmer und 3 Badezimmer, bietet alle notwendigen Komfort für eine Familie. Darüber hinaus kann eine unabhängige Einheit, die an die Wohnung angrenzt, separat gemietet werden, ideal für Gäste oder als Büro. Eigenschaften: Privater Eingang Immense Wohnzimmer mit Terrasse Panoramablick Amerikanische Küche 4 große Schlafzimmer 3 Badezimmer Unabhängige Einheit Parkplatz inklusive Verpassen Sie diese einmalige Gelegenheit nicht! Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder einen Besuch.